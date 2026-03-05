Pogacar impenna e si prende gioco del Colle Pinzuto uno dei tratti più duri della Strade Bianche

Tadej Pogacar si presenta al debutto stagionale con una vittoria in tasca, avvenuta al Colle Pinzuto, uno dei tratti più impegnativi della Strade Bianche. La corsa si svolgerà sabato 7 marzo, ed è uno dei principali appuntamenti del calendario. Pogacar ha già vinto tre volte questa gara, che rappresenta uno dei suoi obiettivi principali per la stagione 2024.

Manca sempre meno al debutto stagionale di Tadej Pogacar che coinciderà con la Strade Bianche, Monumento che ha già vinto tre volte ed è in programma sabato 7 marzo. In una delle tante ricognizioni, mentre i suoi compagni sbuffavano e faticavano sulle pendenze del Colle Pinzuto, tratto che avrà il suo nome, ha impennato sorridente per una quindicina di secondi, incurante delle pendenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

Strade Bianche 2026, Pogacar al debutto stagionale: "Felice di rimettermi in gioco"Roma, 3 marzo 2026 - La stagione ciclistica si è avviata ormai diverse settimane fa, ma all'appello di coloro che hanno già debuttato mancano diversi...

Altri aggiornamenti su Colle Pinzuto.

Argomenti discussi: Strade Bianche 2026, un tributo a Tadej Pogacar: il settore Colle Pinzuto dedicato al campione sloveno.

Strade Bianche: Colle Pinzuto intitolato a PogacarDomani a Siena, alla presenza del campione sloveno Tadej Pogacar, verrà ufficialmente intitolato il tratto sterrato di Colle Pinzuto, uno dei più iconici delle Strade Bianche, in omaggio ai suoi tre ... it.blastingnews.com

Strade Bianche 2026, un tributo a Tadej Pogacar: il settore Colle Pinzuto dedicato al campione slovenoC’è un filo sottile di polvere bianca che lega il nome di Tadej Poga?ar alle colline senesi. È lo stesso che, anno dopo anno, ha trasformato la Strade ... oasport.it