Sabato si svolge la Strade Bianche 2026, una delle classiche più attese del calendario ciclistico italiano. Tra i protagonisti c’è Wout Van Aert, che torna a gareggiare in questa corsa dopo cinque anni, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Sono confermate altre presenze di rilievo, mentre alcune assenze di peso, come quella di un noto corridore della Ineos Grenadiers, sono state più o meno prevedibili.

Roma, 5 marzo 2026 - Conferme, defezioni più o meno attese (come quella di Egan Bernal sponda Ineos Grenadiers) ma anche grandi ritorni: è il caso di Wout Van Aert, che sabato sarà di scena alla Strade Bianche 2026, per un ritorno dopo 5 anni di attesa. Le dichiarazioni di Van Aert Il belga guiderà la selezione della Visma-Lease a Bike e lo farà con l'intenzione di provare a bissare il successo del 2020. Molto tempo dopo, al Giro d'Italia 2025, Van Aert aveva trionfato a Siena nella frazione che terminava proprio a Piazza del Campo, in uno dei pochi lampi di una stagione non proprio memorabile: l'intenzione di rinascere in una località ormai cara c'è tutta, come si evince dalle parole pre-gara del diretto interessato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2026, il ritorno di Van Aert dopo 5 anni: "Non vedo l'ora"

LA STRADE BIANCHE 2025 - LIVE @ LE TOLFE #stradebianche #letolfe #tadejpogacar #tompidcock

Eurosport Italia. . Ecco il cippo in onore di Pogacar a Colle Pinzuto Chi vince per 3 volte la Strade Bianche ha diritto a un cippo e l’intitolazione di un tratto di sterrato: dopo quello dedicato a Fabian Cancellara sul Monte Sante Marie, anche Tadej ha ricevuto i - facebook.com facebook

The King now has his own Cippo Colle Pinzuto Il Re ora ha il suo Cippo Colle Pinzuto #StradeBianche @CA_Ita | #SienaSportExperience x.com