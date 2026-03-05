Sabato 7 marzo si svolge la corsa Strade Bianche 2026, una delle classiche di inizio stagione in Italia. La squadra Visma | Lease a Bike annuncia la presenza di Van Aert e Jorgenson tra i partecipanti. La competizione si svolge su un percorso caratterizzato da strade sterrate e salite impegnative, attirando numerosi appassionati di ciclismo.

Si rinnova sabato 7 marzo il tradizionale appuntamento con una delle classiche di inizio stagione sul territorio italiano. Le Strade Bianche segnano l’esordio stagionale di Tadej Pogacar che proverà a scrivere un nuovo record centrando il quarto successo nella gara in cui si è imposto nel 2022, nel 2024 e nel 2025. La corsa in linea, giunta alla ventesima edizione, vedrà però al via un campo di partecipanti di alto livello che, con tutte le proprie forze, proverà a sbarrare la strada allo sloveno e cercherà di portare a casa il successo finale. Tra le rivali più accreditate c’è sempre il Team Visma Lease a Bike. La formazione neerlandese, per l’occasione, ha scelto uno schieramento a due punte e affiderà le proprie speranze di successo a Wout van Aert e a Matteo Jorgenson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Strade Bianche 2026, la Visma | Lease a Bike punta su Van Aert e Jorgenson

Strade Bianche 2026: Van Aert e Jorgenson nel mirino della VismaIl tradizionale appuntamento di inizio stagione sulle Strade Bianche torna nel weekend, offrendo una cornice di grande livello tra sterrato toscano e...

La Visma-Lease a Bike e il dopo Yates. Jorgenson: "Voglio vincere un Grande Giro"Roma, 10 gennaio 2026 - L'inatteso ritiro di Simon Yates per molti ha indebolito oltremodo la Visma-Lease a Bike nei Grandi Giri: quasi a voler...

Una raccolta di contenuti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Strade Bianche e Gran Fondo, le modifiche alla viabilità; Fan-Zone Le Tolfe; Griglie di partenza.

Strade Bianche 2026, la Visma | Lease a Bike punta su Van Aert e JorgensonSi rinnova sabato 7 marzo il tradizionale appuntamento con una delle classiche di inizio stagione sul territorio italiano. Le Strade Bianche segnano ... oasport.it

Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streamingLa stagione 2026 del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo le prime classiche disputate nelle regioni del Belgio, il calendario internazionale propone ... oasport.it

The King now has his own Cippo Colle Pinzuto Il Re ora ha il suo Cippo Colle Pinzuto #StradeBianche @CA_Ita | #SienaSportExperience x.com

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026, tra le più prestigiose corse in linea di ciclismo su strada che si svolgono annualmente in Toscana. Le gare, organizzate da RCS Sport, si terranno a Siena sabato - facebook.com facebook