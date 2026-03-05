Strade Bianche 2026 | Van Aert e Jorgenson nel mirino della Visma

Le Strade Bianche 2026 si terranno nel prossimo fine settimana e vedranno la partecipazione di Van Aert e Jorgenson, due dei ciclisti più attesi della squadra Visma. La corsa si svolge tra le strade sterrate della Toscana, offrendo un percorso selettivo e impegnativo che rappresenta l'apertura ufficiale della stagione ciclistica. L'evento richiama numerosi appassionati e professionisti del settore.

Il tradizionale appuntamento di inizio stagione sulle Strade Bianche torna nel weekend, offrendo una cornice di grande livello tra sterrato toscano e selezionata competizione internazionale. Sabato 7 marzo si corre la ventesima edizione della corsa, con protagonista aspra e determinata a issarsi su un livello sempre superiore. Tra i pretendenti al trionfo figura Tadej Pogacar, intenzionato a ottenere un quarto successo consecutivo dopo i trionfi del 2022, 2024 e 2025, consolidando una lunga serie di prestazioni di alto profilo. Il campo al via si presenta competitivo, con il Team Visma Lease a Bike pronto a sfidare il campione in carica e a mettere in discussione le possibilità di vittoria di Pogacar.

