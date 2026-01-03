La corte degli Sforza e l’aria delle feste Un viaggio nel tempo

La corte degli Sforza a Vigevano offre un'occasione ideale per concludere le festività di fine anno con un viaggio nel passato. Attraverso un percorso che riscopre la storia e l’architettura di questa storica residenza, i visitatori possono immergersi nell’atmosfera di un’epoca passata, arricchendo i ricordi delle feste con un’esperienza culturale e autentica.

VIGEVANO (Pavia) Un’occasione per chiudere in bellezza le feste di fine anno compiendo un viaggio nel tempo. Vigevano Promotions e Vivi Vigevano per martedì, ultimo giorno delle vacanza natalizie propongono un percorso nelle festività rinascimentali tra monumenti e capolavori. "Le festività alla corte sforzesca" è il titolo dell’evento che si terrà dalle 11 alle 13 in partenza da corso Garibaldi. "Nel Rinascimento – raccontano gli organizzatori – il Natale era un tempo vissuto con profonda intensità: dai primi panettoni alle antiche forme di torrone, fino al rituale del grande ceppo che ardeva nel focolare per dodici giorni consecutivi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

