Appuntamento a lume di candela con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza
Sabato 27 dicembre alle ore 21:00, la Rocca Malatestiana di Verucchio propone “Rocca Noir”, un’esperienza unica a lume di candela tra passaggi segreti, leggende e storie d’amore che animano le stanze della fortezza, offrendo un’immersione suggestiva nel passato del borgo.
Sabato 27 dicembre alle ore 21:00 la Rocca Malatestiana di Verucchio organizza "Rocca Noir", una visita a lume di candela alla Rocca del Sasso per rivivere i misteri e le suggestioni, tra passaggi segreti, celebri amori e leggende del borgo di Verucchio.Una visita guidata per muoversi al buio.
