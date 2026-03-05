Stop alle domande per i bandi regionali Fesr Decaro | Budget superato abbiamo richieste per 2,7 miliardi di euro

La giunta regionale ha deciso di sospendere temporaneamente l'accesso alle domande per i bandi Fesr, spiegando che il budget assegnato è stato superato. Decaro ha comunicato che ci sono richieste per un totale di 2,7 miliardi di euro, al di sopra delle disponibilità previste. La sospensione riguarda esclusivamente la presentazione delle domande, non l’erogazione dei contributi già concessi.

“Siamo venuti oggi per spiegare le motivazioni che hanno portato la giunta regionale a sospendere temporaneamente non l'erogazione dei contributi, ma l'accesso alle domande sui bandi. La motivazione è legata al fatto che il numero delle domande presentate e le richieste economiche rispetto alle agevolazioni che sono state presentate rischiano di superare, anzi hanno già superato il budget a disposizione della regione per far fronte alle richieste di agevolazioni”. Sono queste le parole con cui il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha iniziato il suo intervento nell'audizione in Commissione sulla questione dello stop improvviso all'invio di domande dei bandi finanziati con fondi Fesr-Fse. 🔗 Leggi su Baritoday.it

