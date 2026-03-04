Sostegno alle imprese i fondi sono esauriti | stop a 5 bandi regionali

La Regione Puglia ha annunciato la chiusura temporanea di cinque bandi destinati al sostegno delle imprese a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I fondi stanziati per queste iniziative sono stati completamente utilizzati, rendendo impossibile l'apertura delle procedure di partecipazione. La sospensione riguarda specifici programmi di supporto, senza indicazioni immediate su future riaperture o ulteriori fondi.

I soldi sono terminati, per questo motivo la Regione Puglia ha dovuto sospendere cinque bandi per il sostegno alle imprese. Si tratta di Avvisi che hanno riscosso grande successo negli ultimi anni, lo stop, infatti, riguarda i Contratti di programma, i Programmi integrati di agevolazione (Pia), i Mini pacchetti integrati di agevolazione (Mini Pia), i Programmi integrati di agevolazione nel settore turistico-alberghiero (Pia Turismo), i Mini pacchetti integrati di agevolazione nel settore turistico-alberghiero (Mini Pia Turismo), tutti finanziati con risorse Pr Puglia Fesr – Fse+ 2021-2027. Ci sono domande per oltre 5 miliardi, che comportano un impegno per la Regione di 2,6 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

