Bandi Fesr-Fse doccia fredda per le imprese pugliesi | stop all' invio di nuove domande

Le imprese pugliesi non possono più presentare nuove domande per i bandi Fesr-Fse, dopo che la Giunta regionale ha approvato una delibera che sospende temporaneamente le nuove iniziative di finanziamento. La decisione ha colto di sorpresa gli operatori del settore turistico e le start-up, che si erano preparate a partecipare ai prossimi avvisi pubblici. La misura riguarda esclusivamente l’invio di nuove domande, senza modificare le iniziative già avviate.

Stop a nuovi bandi finanaziati con fondi Fesr-Fse. La delibera approvata ieri dalla Giunta regionale della Puglia non è stata accolta con entusiasmo dagli imprenditori del settore turistico e delle start up. Il provvedimento del governo pugliese, infatti, sospende "la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi pubblici" finanziati "con risorse Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027": la decisione riguarda i 'Contratti di Programma (Cdp)', 'Programmi Integrati di Agevolazione (Pia), 'Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPia)', 'Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (Pia Turismo)', 'Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPia Turismo)'. 🔗 Leggi su Baritoday.it Doccia fredda in manovra: stop agli arretrati per i lavoratori sottopagatiNelle pieghe della manovra 2026 spunta una norma destinata a impattare sulla vita di molti lavoratori. Comunicato Stampa: Riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) FSE+ e FESRNella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 12. Tutto quello che riguarda Bandi Fesr Fse doccia fredda per le.... In Puglia stop a nuove domande per avvisi finanziati con Fesr-Fse, è polemica(ANSA) - BARI, 03 MAR - La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato una delibera con la quale sospende la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi pubblici finanziati con risors ... msn.com Prima commissione - Illustrato stato di attuazione Programmi Regionali Fesr e FSE + 2021-27(Arv) Venezia 2 ott. 2024 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV) ... ansa.it