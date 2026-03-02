la crisi delle democrazie in occidente segui la diretta con luca sommi e domenico gallo

Martedì 3 marzo alle 18.30 si terrà una diretta con Luca Sommi e Domenico Gallo per discutere della crisi delle democrazie in Occidente. L’evento servirà a presentare il nuovo corso della Scuola del Fatto, che partirà il 19 marzo, e offrirà un approfondimento sulle sfide che affrontano i sistemi democratici e le possibili evoluzioni future.

Martedì 3 marzo alle 18.30 un appuntamento in diretta per presentare il nuovo corso della Scuola del Fatto in partenza il 19 marzo, per capire cosa sta succedendo ai nostri sistemi democratici e quale futuro ci aspetta. Un confronto aperto su potere, rappresentanza, diritti e trasformazioni politiche tra Luca Sommi e Domenico Gallo, magistrato e responsabile scientifico del corso. Introduce la direttrice della Scuola FQ Miriam Mirolla.

