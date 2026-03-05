Stellone | Tre punti che ci danno entusiasmo

Stellone commenta l'importanza della vittoria contro il Bra, sottolineando che i tre punti conquistati consentono alla squadra di rientrare in zona playoff. Ha aggiunto che questa vittoria dà grande entusiasmo in vista della prossima partita, una trasferta difficile contro la Juventus Next Gen, in programma domenica alle 12:30.

"Contro il Bra abbiamo ottenuto tre punti che ci permettono di rientrare in zona playoff e che ci possono portare tanto entusiasmo in vista della complessa trasferta di domenica alle 12:30 contro la Juventus Next Gen". Il Benelli è tornato a gioire quasi tre mesi dopo l’ultima volta. Stellone nel post gara è più rilassato: "Sono contento soprattutto per i miei ragazzi. Era da troppo tempo che non si vinceva. Da parte loro l’impegno non è mai mancato ma dopo un periodo così lungo senza vittorie è scontato che subentri un po’ di paura". Oltre i tre punti a convincere è stata anche la prestazione: "Rispetto alle ultime gare questa è stata quella in cui abbiamo giocato meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

