Stellone festeggia con entusiasmo la vittoria del suo team a Piancastagnaio. Nonostante il campo difficile e la squadra avversaria in grande forma, i giocatori sono riusciti a portare a casa un risultato importante, offrendo una prestazione convincente. La partita si è rivelata complicata, ma alla fine l’allenatore e i suoi sono usciti soddisfatti.

"In un campo difficile come quello di Piancastagnaio, contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi, siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo e a compiere un'ottima prestazione. Questi tre punti sono fondamentali sia per il morale che per la classifica". Una vittoria per 2 a 1 che può finalmente far tornare a sorridere Stellone. Per la sua Vis il 2026 sembrava stregato e a Piancastagnaio l'ostacolo era alto: "La Pianese è una squadra difficile da affrontare poiché è ben organizzata e ha un'ottima difesa. Nel primo tempo siamo comunque riusciti a tenere un buon palleggio pur rischiando di subire il secondo gol.

"Tre punti fondamentali". Stellone al settimo cielo

L’entusiasmo tra i tifosi dell’Aquila cresce grazie alle vittorie nei derby contro Sampdoria e Entella.

