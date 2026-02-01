Tre punti fondamentali Stellone al settimo cielo

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellone festeggia con entusiasmo la vittoria del suo team a Piancastagnaio. Nonostante il campo difficile e la squadra avversaria in grande forma, i giocatori sono riusciti a portare a casa un risultato importante, offrendo una prestazione convincente. La partita si è rivelata complicata, ma alla fine l’allenatore e i suoi sono usciti soddisfatti.

"In un campo difficile come quello di Piancastagnaio, contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi, siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo e a compiere un’ottima prestazione. Questi tre punti sono fondamentali sia per il morale che per la classifica". Una vittoria per 2 a 1 che può finalmente far tornare a sorridere Stellone. Per la sua Vis il 2026 sembrava stregato e a Piancastagnaio l’ostacolo era alto: "La Pianese è una squadra difficile da affrontare poiché è ben organizzata e ha un’ottima difesa. Nel primo tempo siamo comunque riusciti a tenere un buon palleggio pur rischiando di subire il secondo gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tre punti fondamentali stellone al settimo cielo

© Ilrestodelcarlino.it - "Tre punti fondamentali". Stellone al settimo cielo

Approfondimenti su Piancastagnaio Stellone

"Tre punti fondamentali». Sale l’entusiasmo dei tifosi: "A Chiavari come al Picco»

L’entusiasmo tra i tifosi dell’Aquila cresce grazie alle vittorie nei derby contro Sampdoria e Entella.

Bucchi: "Partita difficile: tre punti fondamentali"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Piancastagnaio Stellone

Argomenti discussi: Tre punti fondamentali. Stellone al settimo cielo; Trasferta con la Pianese, Stellone incita i biancorossi: Vis Pesaro, serve più coraggio per ripartire; Stellone suona la carica: Adesso voglio vedere più coraggio nelle giocate; Vis, non facciamoci prendere dall'ansia. Stellone presenta la trasferta odierna a Livorno.

Vis, Stellone suona la carica: Tre punti per l’autostimaA Campobasso cercheremo una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Tranne lo squalificato Zoia avrò l’intera rosa a disposizione. In attesa di una migliore condizione fisica servono i tre punti ... ilrestodelcarlino.it

tre punti fondamentali stelloneStellone suona la carica: Adesso voglio vedere più coraggio nelle giocateIl mister biancorosso presenta il match in programma a Piancastagnaio (ore 14.30) Mi aspetto di più soprattutto da quelli con maggiore esperienza. Sul mercato invece interverremo solo nel caso di qua ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.