Vis Stellone esige i tre punti con Pontedera | Serve raggiungere la salvezza il prima possibile

L’allenatore della Vis, Stellone, ha dichiarato che la squadra ha bisogno di tre punti contro il Pontedera per avvicinarsi alla salvezza. Ha sottolineato che la partita è troppo importante per fare calcoli e che una vittoria rappresenterebbe una spinta significativa per il morale e la classifica, preparando al meglio l’incontro di mercoledì contro il Bra.

"Domani è troppo importante per fare calcoli. Una vittoria ci darebbe una spinta incredibile per morale, classifica e per affrontare il Bra mercoledì. Scenderanno dunque in campo i migliori. Le rotazioni le farò mercoledì". Oggi alle 14:30 la Vis ospiterà un Pontedera fanalino di coda. Stellone esige i tre punti, un mese dopo l'ultima volta: "La classifica è molto corta. A noi serve raggiungere la salvezza il prima possibile per poter poi giocare più sereni. Nel girone di ritorno molti giocatori non sono stati fisicamente al meglio e ciò ha portato a una mancanza di risultati. Perdendo entusiasmo abbiamo perso anche certezze e fluidità di gioco.