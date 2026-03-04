Romina Carrisi l’ex Rastelli contro le sue accuse a Verissimo | Finisce qui

Romina Carrisi ha partecipato a Verissimo domenica 1 marzo, dove ha parlato della fine della relazione con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo. Durante l'intervista, ha confermato che la loro separazione si è conclusa e ha chiarito la sua posizione rispetto alle accuse rivoltele. La conversazione si è concentrata sui fatti riguardanti la rottura tra i due.

Domenica 1 marzo, nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha raccontato di essersi separata da Stefano Rastelli, il padre di suo figlio Axel Lupo. Pochi giorni dopo, è arrivata la replica del diretto interessato, che si è detto contrario alle accuse lanciate in onda, speranzoso che il caos mediatico possa finire qui senza proseguire. Stefano Rastelli replica alle accuse di Romina Carrisi A Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine della storia d'amore con Stefano Rastelli, regista televisivo e padre del suo primo figlio, Axel Lupo. L'ormai ex coppia non sarebbe riuscita a trovare un punto di incontro, citando delle incompatibilità caratteriali come causa scatenante dell'addio. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’ex compagno di Romina Carrisi: “Le sue accuse sono inaccettabili, mi batterò fino alla morte per i miei figli”Il regista Stefano Rastelli ha replicato alle dichiarazioni che la sua ex compagna, Romina Carrisi, ha rilasciato a Verissimo: "Fino all’ultimo ho...

