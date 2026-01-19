Senegal-Marocco fa il boom di ascolti su Sportitalia Criscitiello | Un record per il canale 60

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco ha ottenuto un risultato storico su Sportitalia, raggiungendo il 10% di share. Criscitiello commenta come questo sia un record per il canale, sottolineando l'importanza di un evento sportivo di grande richiamo per la televisione monotematica. Un dato che evidenzia l’interesse crescente per le competizioni africane nel panorama televisivo italiano.

Sportitalia raggiunge il 10% con la finale di Coppa d'Africa: record storico per una tv monotematica. Il canale 60 batte Rai2, Rai3, Italia1 e Rete4. Criscitiello: "Ripaga mille sacrifici".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

