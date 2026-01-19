Senegal-Marocco fa il boom di ascolti su Sportitalia Criscitiello | Un record per il canale 60

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco ha ottenuto un risultato storico su Sportitalia, raggiungendo il 10% di share. Criscitiello commenta come questo sia un record per il canale, sottolineando l'importanza di un evento sportivo di grande richiamo per la televisione monotematica. Un dato che evidenzia l’interesse crescente per le competizioni africane nel panorama televisivo italiano.

Coppa d’Africa, Senegal campione: Marocco ko ai supplementari tra caos rigore e proteste Decisivo un gol di Pape Gueye nei primi minuti dell'extra-time, al termine di una partita incredibile e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120' facebook

Una finale folle consegna la Coppa d’Africa al #Senegal, #Marocco battuto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.