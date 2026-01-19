Senegal-Marocco fa il boom di ascolti su Sportitalia Criscitiello | Un record per il canale 60
La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco ha ottenuto un risultato storico su Sportitalia, raggiungendo il 10% di share. Criscitiello commenta come questo sia un record per il canale, sottolineando l'importanza di un evento sportivo di grande richiamo per la televisione monotematica. Un dato che evidenzia l’interesse crescente per le competizioni africane nel panorama televisivo italiano.
I Watussi a Sportitalia, Malù e Criscitiello: “Non c’è razzismo. Chi non guarda la trasmissione non può capire il contesto”
Malù Mpasinkatu e Michele Criscitiello intervengono sulla polemica riguardante
A Sportitalia la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio e tutti ridono, lui: “Non è corretto”
Durante la trasmissione dedicata alla Coppa d'Africa su Sportitalia, la regia ha trasmesso il brano
