Sezze | controlli di Carabinieri e Polizia Locale in zona Monumento; nel mirino il rispetto dell’ordinanza sui bivacchi e la vendita di alcolici

A Sezze, i controlli delle forze dell’ordine, tra Carabinieri e Polizia Locale, si concentrano nella zona “Monumento”. L’obiettivo è verificare il rispetto dell’ordinanza sui bivacchi e sulla vendita di alcolici, garantendo la sicurezza e il rispetto delle norme. Prosegue così l’attività di controllo nel Parco della Rimembranza, per mantenere un ambiente sicuro e ordinato per tutti i cittadini.

Prosegue l'attività di controllo delle forze dell'ordine a Sezze, con particolare attenzione alla zona del Parco della Rimembranza. Come già accaduto nei giorni scorsi, anche questa sera Carabinieri e Polizia locale erano presenti in zona per verificare il rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza del sindaco Lidano Lucidi. L'ordinanza del sindaco Lucidi: cosa prevede la n. 26 del 23 dicembre. Al centro dei controlli c'è l' ordinanza n. 26 del 23 dicembre, che stabilisce una serie di divieti mirati a contenere situazioni di degrado e comportamenti non consentiti nell'area interessata.

