lavori alla stazione di bari centrale cancellazioni e ritardi di frecce e regionali

Viaggiatori e pendolari pugliesi, e non solo, in subbuglio per gli annunciati lavori che interesseranno dal 5 all'8 marzo la stazione di Bari Centrale. Il cantiere verrà aperto per l'installazione sui binari dello scalo pugliese del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la gestione della circolazione ferroviaria e il completamento del raddoppio della linea per Taranto. Come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, Frecce, Intercity e regionali salteranno la fermata., Dal 5 all'8 marzo La Gazzetta del Mezzogiorno annuncia una sorta di "rivoluzione" sulle linee Bari-Lecce, Bari-Foggia, Bari-Taranto e Bari-Bitritto. "Chi deve recarsi a Bari - si legge - in treno, o partire da Bari in treno, potrebbe infatti dover scegliere un'altra stazione anche utilizzando i bus sostitutivi con arrivi e partenze al terminal bus di FS Park". L'uso dei bus navetta potrebbe comportare "un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

