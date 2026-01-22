Ragazzo va sui binari alla stazione ferroviaria di Condove-Chiusa di San Michele i pendolari lo convincono a desistere

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, alla stazione ferroviaria di Condove-Chiusa di San Michele, un ragazzo si è avvicinato ai binari. Fortunatamente, i pendolari presenti sono riusciti a convincerlo a desistere, evitando un possibile incidente. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

Allarme nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, alla stazione ferroviaria di Condove e Chiusa di San Michele, situata nel secondo dei due comuni. Un ragazzo sulla ventina è stato visto sui binari da un gruppetto di pendolari, che lo hanno convinto a tornare sulla banchina e hanno.

