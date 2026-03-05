Una statua risalente al 1300, rubata nel 1977, è stata ritrovata a Bergamo. L’individuazione è avvenuta grazie all’intervento dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, che hanno collaborato con strumenti di intelligenza artificiale. Il ritrovamento si inserisce nelle operazioni di recupero condotte dai Monuments Men, un’unità specializzata nella tutela dei beni culturali.

Bergamo, 5 marzo 2026 – Un altro colpo dei Monuments Men, cioè i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Rubata il 10 marzo del 1977 a Monselice (Padova) all'allora castello Cini, oggi castello di Monselice, una statua lignea raffigurante la “Madonna con Bambino” e risalente al XIV secolo è stata ritrovata a 49 anni di distanza a Zogno dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il coordinamento della Procura di Bergamo. All'epoca le fotografie della scultura furono inserite dai carabinieri nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, archivio informatizzato che conserva quasi otto milioni di manufatti censiti di cui circa un milione ancora da ricercare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Realizzata nel 1300, rubata nel 1977, una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie (anche) alla IA

