Monticelli da Cremona il nuovo comandante della polizia locale

Il 16 dicembre, Maurizio Gioacchini ha preso servizio come nuovo comandante della Polizia Locale di Monticelli, proveniente da Cremona. La sua nomina segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e dell’efficienza del servizio nel comune, con l’obiettivo di garantire un presidio più efficace e una migliore collaborazione con la comunità locale.

Si è insediato il 16 dicembre Maurizio Gioacchini, neo comandante della Polizia Locale di Monticelli. Attualmente vice commissario della Polizia Locale di Cremona, reggerà il comando di Monticelli per 12 ore settimanali.Laureato in Scienze Politiche e in Criminologia per l’investigazione e la. Ilpiacenza.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza Video Nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza Video Nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza Polizia locale, il nuovo comandante Maurizio Gioacchini entra in servizio - È stato recentemente premiato in Romagna dal sindacato Sulpl, insieme ad altri colleghi cremonesi, per la complessa attività investigativa volta a disarticolare una diffusa rete di estorsioni nel quar ... laprovinciacr.it

Arrestata una banda romena dopo un furto in profumeria a Cremona. Gli investigatori hanno svelato la loro organizzazione e legami con altri furti in Europa. Leggi tutto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.