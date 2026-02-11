Sardegna Statale 129 | albero crolla ferendo operatore Anas durante intervento di sicurezza Traffico interrotto

Un albero è caduto sulla Statale 129 a Onifai, ferendo un operatore dell’Anas durante un intervento di sicurezza. L’incidente si è verificato questa mattina, causando l’interruzione del traffico sulla strada. L’operatore è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La strada resta chiusa in entrambe le direzioni fino a nuovi aggiornamenti.

Statale 129, Onifai: Albero Crolla su Sorvegliante Anas Durante Operazione di Sicurezza. La giornata di oggi, 11 febbraio 2026, si è rivelata particolarmente critica per la viabilità in Sardegna, con un incidente che ha visto un sorvegliante dell'Anas ferito a Onifai, in provincia di Nuoro. L'evento si è verificato lungo la statale 129 "Trasversale Sarda", un'arteria fondamentale per i collegamenti interni dell'isola, e ha causato ripercussioni significative sulla circolazione. Tutto è iniziato con il crollo di un arbusto sulla carreggiata, all'altezza del chilometro 6,800, nel territorio di Onifai.

