Stanno tutti malissimo! Dramma in Italia avevano mangiato sushi in quel ristorante

A Zola Predosa, circa venti persone si sono sentite male dopo aver mangiato sushi in un ristorante locale. I clienti hanno riportato diversi sintomi e sono stati portati in ospedale per le cure. Le autorità sono intervenute per accertare le cause dei malori e verificare eventuali problemi legati alla sicurezza alimentare del locale. Le indagini sono in corso.

A Zola Predosa almeno una ventina di clienti di un ristorante di sushi ha accusato malori dopo aver consumato piatti nel locale. In base alle segnalazioni, diverse persone si sono rivolte ai pronto soccorso della zona con sintomi compatibili con una intossicazione alimentare. Sono scattati controlli e verifiche: il ristorante è stato chiuso temporaneamente. I disturbi sono comparsi nelle ore successive alla cena. Tra i sintomi riportati figurano nausea, dissenteria e febbre. Il ricorso alle strutture sanitarie ha fatto emergere un quadro riconducibile a un possibile episodio collettivo, con più persone colpite dopo la consumazione nello stesso esercizio.