Una neonata di 10 mesi è stata ricoverata in ospedale a causa di un’intossicazione. La famiglia si interroga su cosa possa aver causato il problema, mentre i medici cercano di stabilire le cause dell’accaduto. La situazione resta delicata e sotto controllo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il recupero della piccola.

In una stanza silenziosa, interrotta solo dal flebile rintocco di un monitor multiparametrico, una vita di appena dieci mesi ha lottato contro un sonno innaturale e troppo profondo. Tutto era iniziato poche ore prima, tra le mura domestiche, dove un oggetto all'apparenza innocuo e familiare, un semplice biscotto, era diventato il veicolo di un veleno invisibile. Mentre il respiro della piccola diventava sempre più pesante e i suoi occhi faticavano a restare aperti, la corsa verso le luci accecanti del pronto soccorso ha segnato il confine tra una tragica distrazione e la possibilità di una salvezza.

© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, neonata di 10 mesi rimasta intossicata: “Cosa ha mangiato”

