stalking col braccialetto elettronico perizia psichiatrica su un ascolano

Un uomo di Ascoli Piceno dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica dopo essere stato coinvolto in un caso di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già giudicato dal tribunale di Ancona per un’altra condotta persecutoria ai danni di un’altra donna, ha recentemente patteggiato una pena di tre anni e 10 mesi di reclusione. Ora, le accuse si concentrano anche su questa nuova vicenda, che ha fatto balzare agli occhi l’attenzione sulla sua condotta.

Dovrà essere sottoposto a perizia psichiatrica un ascolano al centro di un clamoroso caso di stalking nei confronti dell’ex compagna e nel frattempo giudicato anche dal tribunale di Ancona per un altro caso di persecuzione ad una amante, per il quale ha recentemente patteggiato la pena a tre anni e 10 mesi di reclusione. Quando la sua compagna di Ascoli ha saputo della relazione, ha chiesto la separazione; lui era però ai domiciliari nella loro abitazione conil braccialetto elettronico. Per cui, non solo non se n’è andato, ma ha iniziato a stalkerizzare la compagna hackerando i profili social di persone facendoli confluire in una sorta di ‘rete’ dalla quale attirava la ‘preda’, la donna di turno, bersagliandola nel tempo di minacce e molestie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ragazzo di 17 anni si trova sotto perizia psichiatrica dopo essere stato accusato di aver molestato e minacciato una ragazza di 15 anni.

