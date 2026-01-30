Quote rosa la foto del centrodestra accende il dibattito Gandi | Parità di genere non contemplata È bufera

Una foto pubblicata sui social scatena il dibattito sulla presenza delle donne in politica. Il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi, ha pubblicato l’immagine di una serata di campagna elettorale del centrodestra, che mostra solo uomini, con al centro il presidente Fontana. La scelta ha scatenato reazioni e polemiche, riaccendendo il tema della parità di genere nel mondo politico.

Un botta e risposta “social” accende il confronto politico sul tema della rappresentanza femminile. A innescare la polemica è il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi che, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato una fotografia scattata al termine della serata di lancio della campagna elettorale di Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia, che ritrae 12 uomini, con al centro il governatore Attilio Fontana. Nel post, Gandi osserva: “La fotografia del centrodestra provinciale: solo uomini, nessuna donna”. E aggiunge: “Evidentemente, in quel mondo (un po’ vintage, per la verità), la parità di genere o quanto meno la presenza delle donne nell’ambito delle istituzioni non è contemplata, non è ritenuta utile, o forse laggiù non è ancora giunta la notizia che esistono donne in grado di concorrere al governo del territorio”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La politica pugliese si scalda con le quote rosa.

