Il cantiere del nuovo stadio 'Lucio Mongardi' di Argenta è attualmente in fase di avanzamento, con i lavori che includono l'installazione delle armature e la casseratura delle pareti. Le operazioni sono in corso e riguardano le strutture principali dell'edificio. Il progetto continua a procedere seguendo il cronoprogramma stabilito, senza interruzioni o ritardi significativi.

Prosegue il cantiere del nuovo stadio ’Lucio Mongardi’ di Argenta. Avviati gli interventi di armatura e casseratura delle pareti. Il cantiere, avviato lo scorso ottobre grazie ad un investimento di 4.6 milioni di euro - uno dei più importanti degli ultimi vent’anni per quanto riguarda l’impiantistica sportiva comunale - ieri ha visto importanti attività. Nello specifico, interventi di armature e casseratura delle pareti della tribuna e delle strutture che ospiteranno le travi prefabbricate a gradoni in calcestruzzo armato. Lo scorso gennaio sono arrivate quaranta betoniere di conglomerati cementizio, utilizzati per gettare la platea di fondazione della nuova tribuna, degli spogliatoi e della club house, questa una novità all’interno dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stadio, tutte le novità del cantiere

Al via la seconda edizione de “Il cantiere letterario 2026”, ecco tutte le novitàUna rassegna che amplia il proprio sguardo: pur restando attenta alla centralità delle voci femminili, sceglie di aprirsi anche agli autori, nella...

Il decreto Sicurezza lavoro è legge: tutte le novità, dal badge di cantiere all’alternanza scuola-lavoroIl decreto Sicurezza sul lavoro è diventato legge dopo il via libera definitivo della Camera.

Stadio Franchi pronto per l’inizio della stagione calcistica 2029-2030

Approfondimenti e contenuti su Stadio tutte le novità del cantiere.

Temi più discussi: Stadio, tutte le novità del cantiere; Stadio San Nicola, il futuro gestore pagherà per partite e concerti: stangata da oltre un milione e mezzo in 5 anni; Inter-Genoa, ultimi biglietti e le info per i tifosi; Serie A EniLive, anticipi e posticipi.

Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novitàQuesto pomeriggio il sindaco Vito Leccese ha voluto illustrare ai consiglieri di maggioranza la proposta di esternalizzazione mediante concessione. tuttomercatoweb.com

San Siro, ci siamo quasi: arrivano novità importanti sullo stadio più bello d’EuropaNuovo stadio, dichiarazioni forti di Scaroni sul futuro dell'impianto: visione, progetto condiviso e impatto sul derby di Milano ... spaziomilan.it

Semifinale d'andata di Coppa Italia. Lo Stadio Olimpico praticamente vuoto. Soprattutto nella zona dei tifosi della Lazio. Non c'erano fisicamente nella loro curva. Erano fuori lo stadio per cantare ed incitare la loro squadra. In campo si sentivano le voci di gioca - facebook.com facebook

Coppa Italia, stadio Olimpico praticamente deserto per Lazio-Atalanta. Prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti x.com