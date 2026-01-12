Al via la seconda edizione de Il cantiere letterario 2026 ecco tutte le novità

È iniziata la seconda edizione de “Il Cantiere Letterario 2026”, una rassegna organizzata da Il Cantiere delle Donne APS, con il patrocinio della Provincia di Padova e di APPE, e il supporto di BCC Veneta. L’evento si svolge a Padova e nella provincia, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel panorama letterario locale. Qui tutte le novità di questa nuova edizione.

Padova e la sua provincia si preparano ad accogliere la seconda edizione de Il Cantiere Letterario, la rassegna letteraria ideata e organizzata da Il Cantiere delle Donne APS, con il patrocinio della Provincia di Padova e di APPE, e con il contributo di BCC Veneta, che anche quest'anno sostiene.

