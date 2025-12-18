Il decreto Sicurezza lavoro è legge | tutte le novità dal badge di cantiere all'alternanza scuola-lavoro

Il decreto Sicurezza sul lavoro, recentemente approvato definitivamente, introduce importanti novità per il settore. Tra le misure più rilevanti ci sono il nuovo sistema di badge di cantiere, l’implementazione della patente a punti per le aziende e le modifiche all’alternanza scuola-lavoro. Questi aggiornamenti mirano a rafforzare la sicurezza e la responsabilità, garantendo un ambiente lavorativo più protetto e regolamentato. Ecco cosa cambia nel panorama della sicurezza sul lavoro.

Il decreto Sicurezza sul lavoro è diventato legge dopo il via libera definitivo della Camera. All'interno ci sono novità per i badge di cantiere, la patente a punti delle aziende, l'alternanza scuola-lavoro e non solo. Critiche dall'opposizione per la poca "sostanza" del provvedimento, che per la Cgil è anche peggio di quello che il governo aveva varato due mesi fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, via libera al decreto: arriva il badge di cantiere Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, Cdm approva il decreto legge: in arrivo badge digitale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il decreto Sicurezza lavoro è legge: tutte le novità, dal badge di cantiere all’alternanza scuola-lavoro - All’interno ci sono novità per i badge di cantiere, la patente a punti delle aziende, l’alternanza scuola- fanpage.it

Ministero Lavoro, con il dl nuovi strumenti per la sicurezza - Nel decreto sicurezza sul lavoro, convertito in legge, sono contenuti nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza. ansa.it

Dl Sicurezza è legge: tutte le novità per i cantieri e i luoghi di lavoro - Il testo introduce l'obbligo, per i lavori pubblici e privati, in appalto o subappalto, di dotare i lavoratori del badge digitale di cantiere. professionearchitetto.it

