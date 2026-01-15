A Roma, la riapertura del ponte Giulio Rocca a Melito-Stampete evidenzia l’efficacia del dialogo tra istituzioni. Un intervento che sottolinea l’importanza di collaborare per migliorare le infrastrutture cittadine, garantendo sicurezza e funzionalità per la comunità locale. Questa operazione testimonia l’impegno condiviso nel mantenere e valorizzare il patrimonio urbano della capitale.

La riapertura del ponte Giulio Rocca, situato a Roma, rappresenta un importante esempio di dialogo e collaborazione istituzionale. Questa affermazione proviene dalla consigliera capitolina del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Urbanistica di Roma, Antonella Melito, insieme al consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Lavori pubblici, Antonio Stampete. “Con la riapertura del Ponte Giulio Rocca, Roma compie un significativo passo in avanti nella ricucitura urbana di un quadrante strategico della città, nel Municipio VIII, restituendo continuità infrastrutturale, sicurezza e qualità urbana – ha dichiarato Melito -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Melito-Stampete (Pd), ponte Giulio Rocco grande prova di dialogo istituzionale

Leggi anche: Roma: riapre il ponte Giulio Rocco a Ostiense, era chiuso dal terremoto del 2016

Leggi anche: Nuovo ponte Giulio Rocco, c'è una data ufficiale per la riapertura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma: Melito-Corbucci (Pd), riqualificazione via del Mandrione, approvate linee di indirizzo - In seguito all'approvazione, da parte dell'assemblea capitolina, della delibera che delinea le linee di indirizzo per la riqualificazione di Via del ... romadailynews.it

Infrastrutture: Stampete (Pd), bene chiusura conferenza servizi su rotatorie Braccianese - La conclusione della Conferenza dei servizi per la realizzazione delle due nuove rotatorie sulla strada provinciale Braccianese "costituisce un risultato ... romadailynews.it

Roma, il futuro degli ex cinema Ferrero: consiglieri Pd chiedono incontro alla nuova proprietà olandese - » Lettera aperta al fondo olandese che ha sborsato 43 milioni di euro per l’acquisizione dei nove ex cinema Ferrero di Roma, tra i quali il ... roma.corriere.it

Purtroppo ne è soltanto una… Ci troviamo a Melito di Napoli via Roma 348/354. Per info e spedizioni scrivici al 3533453676 #dress #abbigliamento #napoli #coordset #coordinati facebook