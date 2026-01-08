È stata ufficialmente chiusa la Conferenza dei servizi relativa alla realizzazione delle due nuove rotatorie sulla strada provinciale Braccianese a Stampete (Pd). Questo risultato rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la circolazione sulla strada, garantendo un intervento atteso dalla comunità e dagli operatori locali. La conclusione del procedimento apre la strada ai prossimi passaggi necessari per l’avvio dei lavori.

La conclusione della Conferenza dei servizi per la realizzazione delle due nuove rotatorie sulla strada provinciale Braccianese “costituisce un risultato significativo e atteso, che finalmente pone in primo piano la sicurezza stradale e la protezione di coloro che quotidianamente percorrono questa arteria di vitale importanza”. Queste le parole di Antonio Stampete, presidente della commissione Lavori pubblici di Roma e consigliere capitolino del Partito Democratico, che ha rilasciato una nota in merito. “Il progetto – prosegue – prevede la costruzione delle rotatorie all’incrocio con via della Stazione di Cesano e nella località Osteria Nuova, rispondendo così a un’esigenza concreta del territorio: ridurre i punti di conflitto e il rischio di incidenti significa salvare vite e migliorare in modo tangibile la qualità della mobilità per residenti, lavoratori e pendolari”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Infrastrutture: Stampete (Pd), bene chiusura conferenza servizi su rotatorie Braccianese

Leggi anche: Infrastrutture, Parma (Pd): “Bene la strategia regionale sugli aeroporti. Rimini asset fondamentale"

Leggi anche: Infrastrutture sotto osservazione: interpellanza di Serena Finocchio (Pd) su viadotti e cavalcavia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ricci (Pd), 'Ancona ha bisogno di infrastrutture adeguate' - "Ad Ancona, leggendo la stampa, noto molti problemi e al tempo stesso vedo molti soldi portati dalla precedente amministrazione. ansa.it

Lena (Pd): “Bene Zingaretti su Guidonia: impegni che pensiamo di poter onorare in tempi brevi” - “Bene Zingaretti su Guidonia: l’area metropolitana di Roma deve essere sempre più integrata con la Capitale ma al tempo stesso deve avere tutti i servizi e le infrastrutture che la rendano autonoma ed ... quotidianosanita.it

Infrastrutture: PD, governo spieghi ritardi terza corsia A1 - Infrastrutture: PD, governo spieghi ritardi terza corsia A1 “Il potenziamento della terza corsia dell'autostrada A1 tra Incisa e Valdarno è un'infrastruttura strategica non solo per il traffico lungo ... lanazione.it

Antonio Stampete. . Questa mattina a via della Storta, angolo via Boccea. Lo avevamo detto in campagna elettorale, ci siamo impegnati una volta insediati seguendo ogni passaggio amministrativo e oggi possiamo annunciare la partenza della cantierizzazion - facebook.com facebook