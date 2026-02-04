Entro un mese, il Comune di Roma dovrebbe ufficializzare l’interesse pubblico per il nuovo stadio della As Roma a Pietralata. La delibera è in fase di definizione e dovrebbe arrivare in giunta entro 15 giorni. Dopo questa conferma, si procederà con la conferenza dei servizi per avviare i lavori. La città aspetta con attenzione, mentre le pratiche burocratiche continuano a muoversi.

La delibera riguardante la conferma dell’interesse pubblico per il progetto dello stadio della As Roma, situato a Pietralata, è attesa in giunta entro un periodo di 15 giorni. Questo passaggio seguirà la ricezione dell’asservimento delle prescrizioni richieste dal Comune di Roma. Una volta approvata, la delibera dovrà essere esaminata da sei commissioni consiliari: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport. Iter di approvazione e tempistiche. Successivamente, il documento sarà nuovamente presentato all’Assemblea capitolina per ottenere un secondo via libera da parte dell’Aula Giulio Cesare, come previsto all’inizio dell’iter amministrativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stadio Roma: entro un mese conferma interesse pubblico in Campidoglio, poi conferenza servizi

Approfondimenti su Stadio Roma

Questa mattina il Comune di Roma ha riunito la maggioranza per definire i passaggi finali sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata.

È stata ufficialmente conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi sul termovalorizzatore di Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stadio Roma

Argomenti discussi: Stadio della Roma, Abodi: Progetto molto avanzato. Amministrazione collaborativa e propositiva; A che punto è la vicenda dello stadio di Pietralata; Roma-Milan: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Il metodo Giubileo per lo stadio della Roma: Dialogo e cooperazione.

Stadio Roma, entro fine febbraio il voto in assemblea capitolinaUn altro tassello per lo stadio della Roma. L'obiettivo del Campidoglio è stato tracciato: il progetto della struttura a Pietralata arriverà in aula Giulio Cesare, per la conferma del pubblico interes ... ansa.it

Roma, nuovo stadio: accelerata Campidoglio, atteso il voto per il pubblico interesseGiornata importante oggi in quel della Capitale. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Campidoglio si è tenuta la riunione. tuttomercatoweb.com

Stadio della Roma, altri passi avanti: adesso si attende il voto per il pubblico interesse facebook

Passi avanti sul nuovo stadio della Roma a Pietralata: entro fine febbraio il voto in assemblea capitolina per il pubblico interesse x.com