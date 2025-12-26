Furti di Natale supermercati sotto assedio | boom di taccheggio e dipendenti sotto accusa

Sembrerà curioso ma per chi vuole fare shopping “gratis” non c’è niente di meglio che attendere l’inverno e soprattutto il periodo natalizio. L’abbigliamento invernale è “l’armamentario” ideale del ladro più o meno occasionale dei grandi magazzini e dei supermercati. Cappotti, sciarpe e giacche pesanti offrono ripari ideali per nascondere la merce – anche voluminosa – senza attirare l’attenzione. A questo si somma il caos degli acquisti delle feste. Tra regali dell’ultimo minuto e spese più abbondanti del solito, il controllo del personale risulta difficile e frammentato. L’analisi Trend Crimini in Retail & Gdo nel periodo invernale e natalizio condotta da Blindzone, startup che applica tecnologie di Intelligenza artificiale alla sicurezza dei punti vendita, rivela che, nelle settimane precedenti le feste, i furti nei supermercati crescono in media del 40 per cento, con un incremento del 20 per cento sull’intero trimestre invernale. 🔗 Leggi su Panorama.it

