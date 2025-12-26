Furti di Natale supermercati sotto assedio | boom di taccheggio e dipendenti sotto accusa
Sembrerà curioso ma per chi vuole fare shopping “gratis” non c’è niente di meglio che attendere l’inverno e soprattutto il periodo natalizio. L’abbigliamento invernale è “l’armamentario” ideale del ladro più o meno occasionale dei grandi magazzini e dei supermercati. Cappotti, sciarpe e giacche pesanti offrono ripari ideali per nascondere la merce – anche voluminosa – senza attirare l’attenzione. A questo si somma il caos degli acquisti delle feste. Tra regali dell’ultimo minuto e spese più abbondanti del solito, il controllo del personale risulta difficile e frammentato. L’analisi Trend Crimini in Retail & Gdo nel periodo invernale e natalizio condotta da Blindzone, startup che applica tecnologie di Intelligenza artificiale alla sicurezza dei punti vendita, rivela che, nelle settimane precedenti le feste, i furti nei supermercati crescono in media del 40 per cento, con un incremento del 20 per cento sull’intero trimestre invernale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Raffica di furti nella notte: città sotto assedio in poche ore
Leggi anche: Raffica di furti nella notte: città sotto assedio in poche ore
Natale, milioni di italiani in vacanza: come difendersi dai furti in casa; Furti di Natale: dai regali rubati sotto l'albero al presepe scomparso, i colpi dei ladri - Grinch; Natale di paura in Calabria: bancomat fatti saltare, rapine a mano armata e spari. La criminalità rialza la testa.
Furti di Natale, supermercati sotto assedio: boom di taccheggio e dipendenti sotto accusa - Il taccheggio nei supermercati è in forte aumento e vale oltre 4 miliardi, in pratica 107 euro per ogni cittadino. panorama.it
Neanche a Natale si può star tranquilli, boom di furti nei supermercati. E il prodotto più rubato non se lo aspetterebbe nessuno - Tra panettoni, pandori e bollicine, l’atmosfera natalizia porta con sé anche un lato meno scintillante: l’aumento dei tentativi di taccheggio nella grande distribuzione. affaritaliani.it
Furti nei supermercati a Natale: una startup usa l’intelligenza artificiale per rendere più sicuro il retail - I tentativi di taccheggio aumentano in media del 40% nelle settimane che precedono le festività natalizie, con un incremento del 20% sull'intero trimestre invernale. ilmattino.it
Natale delinquenziale : furti e scassi tra case e attività commerciali. Per alcuni non è stato un bel Natale perché hanno dovuto a che fare con momenti di tensione, rischio e danni economici. È la storia di una mamma che racconta sul suo FB il tentativo di furto - facebook.com facebook
#TG2000 - #Natale sicuro, ecco come evitare #furti in casa durante le #feste #23dicembre #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @poliziadistato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.