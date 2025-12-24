Raffica di furti nella notte | città sotto assedio in poche ore

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furti, tensioni e interventi a ripetizione hanno scandito una notte ad alta pressione a Bolzano. In poche ore la città è stata teatro di diversi episodi di microcriminalità, culminati con l’arresto di un ladro seriale colto in flagrante e con una serie di denunce che delineano un quadro. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salento, raffica di furti: la città sotto assedio. I commercianti chiedono aiuto al prefetto

Leggi anche: Raffica di furti a Stornara, almeno 6 garage svaligiati in poche ore: "Chiediamo aiuto al Governo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

raffica furti notte citt224Furti a raffica a Stornara, sindaco: “Siamo in ginocchio, serve intervento immediato” - Sei garage svaligiati in una notte a Stornara, piccolo paese di Foggia senza banche e uffici postali, in grave emergenza. blitzquotidiano.it

Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte - Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta. virgilio.it

Salento, raffica di furti: la città sotto assedio. I commercianti chiedono aiuto al prefetto - Altri due tentativi di furto, per fortuna non andati a segno, ma con il solito danno alla struttura, nella notte tra giovedì e venerdì. quotidianodipuglia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.