Ss106 | 5 miliardi per la Calabria l’apertura di Sibari ad aprile

Il sottosegretario Alessandro Morelli e il direttore Ansfisa Domenico Capomolla hanno effettuato un sopralluogo sui cantieri della Ss106 in Calabria, confermando l’investimento di 5 miliardi di euro destinati alla regione. L’apertura del tratto di Sibari è prevista per aprile. La visita si è concentrata sui lavori in corso lungo la principale strada che collega la regione, con un’attenzione particolare alla fase di avanzamento delle opere.

Il sopralluogo del sottosegretario Alessandro Morelli e del direttore Ansfisa Domenico Capomolla sui cantieri della Ss106 in Calabria conferma l'impegno concreto del Governo per la modernizzazione della principale dorsale ionica. La senatrice Tilde Minasi ha commentato la visita sul cantiere della variante all'abitato di Palizzi Marina, ribadendo come i lavori stiano procedendo con programmazione e risultati tangibili. L'intervento riguarda un piano complessivo da circa 5 miliardi di euro per tutta la regione, che include opere già in corso come la variante di Palizzi Marina, un'opera da 108 milioni su 3,5 km con tracciato a quattro corsie e conclusione prevista nel 2027.