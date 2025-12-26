Firenze, 26 dicembre 2025 – Nuovo turno di campionato per le squadre di Serie A e Serie B. In campo nel fine settimana soltanto le due categorie principali, mentre la Lega Pro torna di scena il 3 gennaio. Ecco le sfide che attendono le toscane e lo Spezia. Ecco il programma SERIE A Parma-Fiorentina (sabato 27 dicembre, ore 12,30) Pisa-Juventus (sabato 27 dicembre, ore 20,45) SERIE B Empoli-Frosinone (sabato 27 dicembre, ore 15) Spezia-Pescara (sabato 27 dicembre, ore 12,30) Carrarese-Mantova (sabato 27 dicembre, ore 15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, le partite del weekend delle squadre toscane e dello Spezia. In campo Serie A e B

Leggi anche: Calcio: le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Leggi anche: Calcio: dalla A alla C le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Partite 16a giornata Serie A: calendario DAZN, NOW e Sky; Serie A oggi, partite sedicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e recuperi.

Calcio, le partite del weekend delle squadre toscane e dello Spezia. In campo Serie A e B - In campo Serie A e B Firenze, 26 dicembre 2025 – Nuovo turno di campionato per le squadre di Serie A e Serie B. msn.com