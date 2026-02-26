Spread Btp Bund a 60 punti successo alle aste | piazzati 2,5 miliardi di euro

All'apertura del 26 febbraio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è risultato in calo per il secondo giorno consecutivo. Il differenziale, dopo alcuni minuti di incertezza, è sceso a 60 punti base, tra i risultati migliori delle ultime settimane, durante le quali il punteggio di 61 sembrava essere la distanza minima tra i titoli di Stato di Roma e quelli di Berlino. Hanno contribuito a questo risultato le aste dei Btp che si sono tenute martedì 24 febbraio. La domanda di titoli italiani è stata molto più alta dell'offerta e il Tesoro ha potuto piazzare 2,5 miliardi di euro di debito a un rendimento inferiore a, 2,2% di media. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

