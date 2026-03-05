Splendida Cornice Susan Sarandon e Ditonellapiaga ospiti il 5 marzo

Stasera in TV ci saranno alcuni volti noti come Susan Sarandon e Ditonellapiaga, che parteciperanno come ospiti. Tra gli altri presenti nella stessa puntata ci sono anche Matilda De Angelis e il conduttore che conduce lo show. La puntata andrà in onda il 5 marzo e vedrà la partecipazione di queste personalità sul palco.

Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari, torna in onda questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Rai 3. Prodotto da ITV Movie, società del gruppo Banijay con Rai Cultura e creato dalla conduttrice e Luca Bottura, il format è un varietà culturale in cui si intrecciano intrattenimento, cultura, approfondimento e attualità, arricchito dalla presenza di un pubblico attivo e di ospiti pronti a divertirsi con la conduttrice. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La serata di Splendida Cornice si apre con Susan Sarandon, diva hollywoodiana da cinque candidature all'Oscar e una statuetta conquistata nel corso della carriera, in collegamento da New York.