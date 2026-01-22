Splendida cornice stasera in tv la nuova puntata | anticipazioni e ospiti in scaletta

Stasera in tv, torna “Splendida cornice”, un programma che negli ultimi anni ha conquistato il suo spazio nel panorama culturale televisivo. Condotto da Geppi Cucciari, propone anticipazioni e ospiti in scaletta, offrendo un appuntamento dedicato alla musica, all’arte e alla cultura. L’appuntamento è per giovedì 22 gennaio alle 21, in una cornice che unisce eleganza e attenzione ai contenuti.

Programma che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio nella proposta culturale televisiva, anche grazie alla bravura di Geppi Cucciari, “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 22 gennaio dalle 21.20 su Rai 3, con la sua seconda puntata del 2026; e si conferma un talk dove.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Gigi e Vanessa Insieme, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta Leggi anche: X Factor 2025 – I Live, stasera in tv una nuova puntata: anticipazioni, scaletta, ospiti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Geppi Cucciari e Renad Attallah intervista integrale 16ott2025 Argomenti discussi: Splendida cornice, da stasera in tv le nuove puntate: anticipazioni e ospiti in scaletta; Splendida cornice stasera su Rai 3: Marco D'Amore e gli altri ospiti di Geppi Cucciari; Splendida Cornice: anticipazioni e ospiti puntata di stasera 15 gennaio!; Ultima puntata di Splendida cornice, anticipazioni di stasera 15 gennaio. Tra gli ospiti: Anna Ferzetti, Marco D’Amore, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni. Splendida cornice, da stasera in tv le nuove puntate: anticipazioni e ospiti in scalettaGeppi Cucciari inaugura il 2026 con, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Marco D'Amore, Anna Ferzetti e Victoria Cabello ... today.it Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 15 gennaioSatira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 15 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. comingsoon.it Sabato 17 gennaio, la splendida cornice di Palazzo Miceli a San Sisto dei Valdesi ha ospitato l’edizione 2026 di “Lejiannu”, manifestazione promossa dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa. L'evento, moderato con eleganza da Sonia Vivona, ha celebrato i - facebook.com facebook La cornice è splendida, ma il contenuto è meglio. Il prof. Roberto Vecchioni con noi! #SplendidaCornice x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.