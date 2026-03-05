Atalanta vs Udinese ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Atalanta e Udinese si gioca nella ventinovesima giornata della Serie A 20252026. La sfida si svolge in un contesto di campionato, con l'Atalanta che mira a rafforzare la propria posizione in zona europea e l'Udinese che cerca di migliorare la classifica attuale, attualmente decima. La partita sarà trasmessa su canali specifici e i dettagli sulle formazioni sono ancora da definire.

G ara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I bergamaschi cercheranno di consolidare il proprio posto in zona europea, mentre i friulani puntano a migliorare l'attuale decima posizione. Atalanta vs Udinese si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 18 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi si presentano a questo appuntamento con l'obbligo di reagire dopo la sconfitta per 2-1 a Sassuolo. La squadra di Palladino è però ancora in corsa per un posto in Europa, ma ora i punti contano, e non sono ammessi sbagli soprattutto nelle gare casalinghe. I friulani sbarcano a Bergamo con la voglia di sgambettare una big, dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare i bianconeri a metà classifica.