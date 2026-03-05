Spagna in campo invia la fregata Cristóbal Colon a Cipro | Scopo difensivo

La Spagna ha deciso di inviare la fregata Cristóbal Colon a Cipro per rafforzare la presenza militare nell’isola. L’obiettivo dichiarato è la difesa, in risposta all’attacco iraniano contro la base britannica situata sull’isola. La mossa segue le tensioni nella regione e mira a tutelare gli interessi spagnoli e la sicurezza locale. La presenza della nave è prevista in tempi immediati.

La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola. La Colòn è la nave tecnologicamente più avanzata del Paese: dotata di 200 persone di equipaggio, è lunga quasi 150 metri e ha un'autonomia di circa 4.500 miglia nautiche, ma soprattutto trasporta il sistema di combattimento Aegis e missili sia SM-2 sia ESSM, nonché un elicottero multiruolo SH-60B Seahawk. La sua missione sarà quella di fornire difesa aerea e supporto all'evacuazione dei civili congiuntamente alla portaerei francese "Charles de Gaulle" e alle navi della marina greca. La fregata spagnola si era unita lo scorso 3 marzo ai francesi per partecipare alle esercitazioni Fanal-19 e quindi svolgere compiti di scorta, protezione e addestramento avanzato nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

