Iran attacca Cipro Grecia invia all' isola due fregate con anti-droni

Lunedì, l’Iran ha attaccato la base aerea britannica di Akrotiri a Cipro. In risposta, le autorità greche hanno inviato due fregate equipaggiate con sistemi anti-droni all’isola per rafforzare la difesa. La mossa mira a proteggere il territorio cipriota dagli attacchi provenienti dall’Iran, secondo quanto comunicato dalle forze navali greche.

La Grecia ha inviato due fregate dotate di un sistema anti-drone a Cipro per aiutare l'isola a difendersi dagli attacchi dell'Iran che lunedì hanno preso di mira la base aerea britannica di Akrotiri. Le navi sono salpate dalla base navale di Salamina. Atene invierà anche dei caccia.

Cipro, intercettati due droni verso base inglese. Evacuato aeroporto Paphos, la Grecia invia due fregateUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «attacco con droni» domenica sera.

Iran, accordo segreto con la Russia per l'acquisto di missili anti-droniIl Financial Times riporta che l'Iran ha stipulato un accordo segreto da 500 milioni di euro con la Russia a dicembre 2025 per 500 lanciatori Manpads...

