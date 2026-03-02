cipro intercettati due droni verso base inglese evacuato aeroporto paphos la grecia invia due fregate

Due droni sono stati intercettati vicino a una base della Royal Air Force a Cipro, portando all’evacuazione dell’aeroporto di Paphos. La sera stessa, le autorità cipriote hanno segnalato l’attacco e la conseguente operazione di sicurezza. In risposta, la Grecia ha inviato due fregate nella zona. L’incidente si è verificato domenica sera e coinvolge un’operazione di sorveglianza e difesa militare.

Una base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «attacco con droni» domenica sera. Lo ha confermato il Ministero della Difesa inglese, che ha dichiarato che le forze armate stavano rispondendo all'attacco alla base di Akrotiri, a Cipro appunto, intorno a mezzanotte ora locale. Secondo quanto appreso dalla BBC, non ci sono state vittime nel presunto attacco. «La nostra protezione militare nella regione è ai massimi livelli e la base è intervenuta per difendere la nostra gente», ha detto il Ministero della Difesa. Un presunto raid che avviene dopo che il premier inglese Sir Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per attacchi «difensivi» contro i siti missilistici iraniani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’Iran ha lanciato due missili balistici in direzione dell’Europa: intercettati prima dell’impatto su CiproIl segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha reso noto che l’Iran ha lanciato due missili in direzione dell’isola di Cipro, dove si trovano...

Iran, la diretta: drone contro base inglese a Cipro, pioggia di fuoco sul GolfoIl terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele.

