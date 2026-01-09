Spaccio sul lungomare il pusher finisce nella rete dei carabinieri

Giovedì, durante un servizio di controllo sul lungomare, i carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento ha portato al fermo del soggetto, che è stato trasferito in caserma per le procedure di rito. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio nella zona.

Nella giornata di giovedì, durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri ha arrestato uno spacciatore. A finire in manette un 32enne albanese notato dai militari dell'Arma mentre si aggirava con fare sospetto sul lungomare di Miramare. I carabinieri hanno quindi iniziato a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Spaccio a Miramare, pusher finisce nella rete dei carabinieri Leggi anche: Spaccio in via Irnerio. Carabinieri in azione. Due pusher in manette La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scovata la base dello spaccio sul lungomare: tre pusher in manette - Sostanze sempre più diffuse anche tra giovani e giovanissimi, spesso non ancora maggiorenni. ilrestodelcarlino.it Droga destinata ai giovani. Pusher di 29 anni finisce nella rete dei carabinieri - I carabinieri hanno arrestato nella flagranza di reato un 29enne, italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. lanazione.it Pusher 32enne finisce in manette. In casa ketamina, coca e hashish - Spacciatore ‘seriale’ arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. ilrestodelcarlino.it Disoccupato, ma dedito all'attività di spaccio: aveva in casa settemila euro in contanti e alcune decine di grammi di marijuana. I Carabinieri di Agnone, che lo avevano fermato ad un posto di blocco, si sono accorti del suo stato di alterazione e hanno approfon - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.