Spaccio sul lungomare i carabinieri arrestano il pusher

I carabinieri di Riccione hanno sgominato un episodio di spaccio sul lungomare di Misano Adriatico. Durante un servizio di controllo, hanno arrestato un 21enne albanese sorpreso a vendere droga. L’uomo era in azione quando i militari lo hanno fermato e portato in caserma.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 21enne albanese sorpreso a vendere droga a Misano Adriatico. I militari dell'Arma hanno notato il giovane che, con fare sospetto, camminava sul lungomare quando.

