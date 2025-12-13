Fermato in auto con 13 grammi di cocaina | spacciatore in manette

Durante un controllo di routine a Lograto, i Carabinieri della Stazione di Trenzano hanno arrestato un giovane per detenzione di cocaina destinata allo spaccio. Nell'auto del fermato sono stati trovati 13 grammi di sostanza stupefacente, confermando l'attività illecita e portando all'arresto del sospettato nel pomeriggio di venerdì.

L'arrestato è un cittadino italiano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: 24enne nei guai - L’uomo ha consegnato spontaneamente alla polizia stradale di Chiari due bustine di sostanza stupefacente ed è finito in menette Casirate d’Adda. bergamonews.it

Controlli antidroga a Barra: un 52enne con precedenti viene fermato in auto con hashish e marijuana. Perquisita anche l’abitazione, dove spunta altra droga #Barra #droga - facebook.com facebook

Trichiana. Guidatore fermato su un'auto rubata e senza patente x.com

