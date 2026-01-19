Disastro ferroviario Spagna tre giorni di lutto I morti potrebbero essere il doppio Trovato un giunto rotto

In Andalusia, il disastro ferroviario di Adamuz ha causato tre giorni di lutto e numerose vittime. Le autorità stimano che il numero di decessi potrebbe raddoppiare, dopo il ritrovamento di un giunto rotto. La regione si sta ancora riprendendo dalla tragedia, mentre squadre di soccorso continuano le operazioni di ricerca tra le macerie, in un contesto di grande dolore e incertezza.

L'Andalusia si è risvegliata immersa in un silenzio irreale, spezzato solo dal sibilo costante delle idrovore e dal clangore dei mezzi pesanti che scavano tra le macerie ad Adamuz. In questo borgo di quattromila anime, incastonato tra la Sierra Morena e le sponde del Guadalquivir, l'atmosfera bucolica fatta di palme e ulivi è stata squarciata da una tragedia ferroviaria senza precedenti. Il contrasto è atroce: mentre le arance cadute dagli alberi punteggiano le strade di un arancione vivo, a pochi chilometri di distanza, nella cosiddetta "zona zero", le squadre di emergenza lavorano freneticamente per recuperare chi manca ancora all'appello.

