Giorgia Meloni annuncia che il blocco navale è stato portato a termine. La premier assicura che il governo manterrà la promessa di fermare il traffico di esseri umani. Durante l’approvazione del disegno di legge sull’immigrazione, Meloni ha sottolineato come questa misura rappresenti un passo deciso per contrastare il fenomeno. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di polemiche e proteste, mentre il testo passa finalmente al vaglio definitivo.

Sul ddl immigrazione approvato dal consiglio dei ministri interviene la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra", dice la premier in un videomessaggio diffuso dopo essere atterrata a Liegi, in Belgio - per partecipare in mattinata al Consiglio Ue informale nel castello di Alden Biesen. L'impegno, spiega la premier, è "impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi" in caso di "minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani"

Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale.

