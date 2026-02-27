Varese Solidale si concentra su un problema che va oltre la semplice distribuzione di cibo, affrontando anche la questione della salute delle persone fragili. La realtà della povertà si manifesta in molte forme e richiede risposte specifiche. L’associazione ha deciso di ampliare il proprio intervento, cercando di offrire un aiuto più completo a chi si trova in difficoltà.

Varese, 27 febbraio 2026 – L’emergenza povertà non è solo alimentare ma anche sanitaria. Partendo da questo nuovo fronte, con l’idea di sensibilizzare e trovare forme concrete d’aiuto che si occupano di assistenza, torna Varese Solidale. L’iniziativa da anni unisce istituzioni, associazioni e cittadini in un grande progetto condiviso di attenzione e sostegno alle fragilità del territorio di Varese. L’edizione di quest’anno prevede appunto l’ampliamento del tema alla questione sanitaria, riconoscendo il diritto alla salute come elemento imprescindibile della dignità della persona. Per questo verrà allestito il “Villaggio della salute” in piazza San Vittore, una delle principali innovazioni di quest’anno dove prevenzione, informazione e servizi sanitari saranno accessibili a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese Solidale fa un passo avanti. Dall’Sos cibo alla povertà sanitaria: attenzione e sostegno alle fragilità

Varese: 18mila farmaci per combattere la povertà sanitariaVarese, 23 febbraio 2026 — In provincia di Varese, la solidarietà ha raggiunto un traguardo significativo: durante la 26ª edizione delle Giornate di...

"Farmaco Solidale": ad Acireale nasce una rete contro la povertà sanitariaLa Diocesi di Acireale ha presentato il progetto “Farmaco Solidale”, un’iniziativa in collaborazione con Federfarma, che coinvolge il mondo...

Temi più discussi: Varese Solidale fa un passo avanti. Dall’Sos cibo alla povertà sanitaria: attenzione e sostegno alle fragilità; Un mare di cioccolato: la Pasqua solidale de Il Millepiedi per regalare l’estate a 45 disabili; Varese: Trasloco condiviso per il Day Hospital Oncologico; Solidarietà a Varese l'impegno di Maura Aimini e dell'ANC di Varese per una Pasqua condivisa.

Varese Solidale fa un passo avanti. Dall’Sos cibo alla povertà sanitaria: attenzione e sostegno alle fragilitàVarese, 27 febbraio 2026 – L’emergenza povertà non è solo alimentare ma anche sanitaria. Partendo da questo nuovo fronte, con l’idea di sensibilizzare e trovare forme concrete d’aiuto che si occupano ... ilgiorno.it

Varese Solidale, un'edizione 2026 nel segno della solidarietàAccanto alla povertà alimentare, quest’anno verrà posta particolare attenzione anche alla povertà sanitaria, con nuove progettualità dedicate alla prevenzione e all’accesso ai servizi.Il programma pre ... varesenoi.it

La Casa del Giocattolo Solidale Varese facebook