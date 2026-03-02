Sospensione attività zuccherificio Pontelongo Soranzo | Già investito del caso il Ministro Urso

Il consiglio regionale del Veneto ha annunciato la sospensione delle attività dello zuccherificio di Pontelongo. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che da tempo si occupa delle problematiche legate allo stabilimento, ha detto che il Ministro Urso è già stato informato della situazione. La decisione riguarda lo stabilimento situato vicino a Padova e le sue operazioni sono state temporaneamente interrotte.

Enoch Soranzo, Consigliere regionale del Veneto (Fratelli d'Italia), che da oltre due anni segue in prima linea le criticità legate allo stabilimento di Pontelongo, commenta così quanto sta accadendo allo zuccherificio padovano. «La decisione di Coprob di sospendere la raccolta della barbabietola.