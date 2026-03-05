Sorpresa è tornato l’entusiasmo Curva Nord sold-out si punta ai 5mila

L’Ancona ha raggiunto la finale di Coppa Italia e sabato si giocherà al Del Conero contro la Pistoiese. La Curva Nord è già tutto esaurito e si punta a superare i 5.000 spettatori. La notizia ha riacceso l’interesse tra i tifosi, che discutono dell’evento anche nelle città vicine. La partita rappresenta un momento importante per la squadra e la comunità locale.

L'Ancona in finale di Coppa Italia sabato al Del Conero sta risvegliando antichi entusiasmi. In città ma non solo, perché di questa finale tra Ancona e Pistoiese si parla anche nelle cittadine limitrofe. Sabato saranno in tantissimi ad accorrere alla partita, attirati dall'importanza della finale di Coppa ma anche dal primato dell'Ancona in campionato, un primato in solitaria conquistato proprio domenica scorsa con la vittoria per 4-0 nel derby contro la Maceratese. La società punta a superare i 5mila biglietti venduti, ma la strada imboccata lascia pensare a un numero decisamente superiore, forse anche 6mila. Ieri mattina, infatti, era già sold-out la curva nord, 3mila posti.